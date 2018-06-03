ذوبان الجليد بين إدارة الميناء ولاعبي الفريق

2018/06/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتوصل رئيس النادي جليل حنون، إلى اتفاق مع لاعبي الفريق من اجل إيقاف الإضراب وإكمال ما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.وأضاف أن "الجلسة تمخضت عن اتفاق الطرفين من اجل إنهاء إضراب اللاعبين والعودة إلى خوض التمرينات ولعب مباريات الفريق من اجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى، مقابل التعهد بسداد مستحقاتهم المالية".

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