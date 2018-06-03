اربيل يتعاقد مع لاعب دفاع زيرفاني سلام احمد

2018/06/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر رياضي، اليوم السبت، ان نادي اربيل تعاقد مع لاعب دفاع زيرفاني سلام احمد.

واخبر المصدر "الغد برس"، ان "رسميا تعاقد نادي اربيل مع لاعب نادي زيرفاني سلام احمد، لغرض اللعب في دوري الدرجة الاولي العراقي لكرة القدم".

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واضاف ان "اللاعب سلام احمد من مواليد ١٩٨٩ و يلعب في مركز دفاع و سبق له أن لعب في الأندية (اربيل ، بيشمركه اربيل ، ئالا، زيرفاني، برايتي)".

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