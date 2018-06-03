🔴 هيجواين : أعيش الموسم الأفضل في مسيرتي

2018/06/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومهاجم المنتخب الأرجنتيني، جونزالو هيجواين :”أنا أخوض عاماً رائع حتى الآن، أعتقد أنه الأفضل حتى الآن في مسيرتي، في هذه السن التي أمر بها، الجسم يتغير قليلاً، وسأكون حريصاً في التعامل مع ذلك”.

وعلى صعيد مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني، قال هيجواين :”في مباراة هايتي الأخيرة التي كانت على ملعب لابومبونيرا -ملعب بوكا جونيورز- الجماهير رحبت بي، لم أكن أتوقع ذلك لأني لاعب سابق في ريفربليت، ولكن هذا أعطاني القوة والحماس”.

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