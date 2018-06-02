رسميا - بريزينتيشن تفوز بحقوق بث مباريات الأهلي المصري

2018/06/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر فازت شركة "بريزينتيشن" بحقوق بث مباريات الأهلي المصري بالدوري الممتاز، لمدة أربعة سنوات مقبلة، خلال المزايدة التي أجراها مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم السبت.

الشركة حصلت على حقوق البث مقابل 400 مليون جنيه، في جلسة حضرها خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة وفي حضور ممثلي شركة بريزنتيشن.

وكان الأهلي قبل أيام قد أعلن عن فوز شركة صلة الرياضية بحقوق رعاية النادي مقابل نصف مليار جنيه بعد منافسة مع مؤسسة الأهرام وبريزينتيشن.



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حتى الآن بلغت مكاسب القلعة الحمراء من الرعاية والبث 900 مليون جنيه، ويتبقى لها بيع حقوق الإعلان على أسوار النادي، والتي قد تصل إلى 100 مليون جنيه، مما يحقق الأهلي مكسب مليار جنيه من وراء بيع حقوقه كاملة.

يذكر أن شركة بريزينتيشن كانت قد حصلت على حقوق رعاية الزمالك والبث الفضائي معنا مقابل 400 مليون جنيه فقط.





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