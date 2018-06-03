الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


“واع” تنشر نتائج السادس ابتدائي في كربلاء المقدسة
2018/06/03 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد- واع اعلنت مديرية تربية كربلاء قبل قليل نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018/2017 للدور الاول بنسبة نجاح بلغت 69.9 بالمئة.

النتائج على الرابط ادناه: http://https://drive.google.com/drive/folders/1No-0d9UCf4bNDdhibzo-vr4rldcRtRwT?usp=sharing

ina.iq/wp-content/uploads/2018/06/شعار-وزارة-التربية-العراقية-300x239

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“واع” تنشر نتائج السادس ابتدائي في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“واع” تنشر نتائج السادس ابتدائي في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ "حدث الأسبوع".. المخاوف التجارية تعود لإرهاب الأسواق العالمية
⋙ اعتراف إسرائيلي بفشل منظومة "القبة الحديدية"
⋙ العجب والعجاب في جلسة البرلمان يوم السبت الغياب 91٪ من مجموع أعضاء البرلمان
⋙ بـالـصـور .. تــفـاصـيـل جـديـدة عـن تـفـجـيـر تـكـريـت
⋙ المارد…إنطلق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا