سربست مصطفى رشيد اميدي - الايزيديون، الدين والجغرافيا

2018/06/03 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الايزيدييون، الدين والجغرافيافي قراءة سريعة ومبسطة لتاريخ الاديان في المنطقة الاكثر حيوية بانبعاث الاديان وانتشارها.ومن ثم الترابط والتكامل بينه وهي ماتسمى الان بالشرق الاوسط.سيتبين لنا بوضوح ان الديانة الايزيدية من الديانات القديمة جدا والتي كانت منتشرة في هذه المنطقة وان كردستان الحالية تعتبر مركزا لها.وللديانة الايزيدية علاقات شائكة تاريخيا في التاثير المتبادل مع ديانات اخرى، قديما م......

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