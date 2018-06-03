2018/06/03 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن حلف الناتو يهدد إسرائيل، بعد رفض السكرتير العام للحزب جينز ستوتنبرج الدفاع عنها ضد إيران في أية حروب مستقبلية بين الطرفين، الإيراني والإسرائيلي.

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