الجوية يفوز على نفط الجنوب ويزيح الشرطة من الوصافة

2018/06/03 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد] حقق فريق القوة الجوية اليوم السبت ، فوزا على عريضا على فريق نفط الجنوب في اللقاء الذي جرى على ملعب الشعب بثلاثة اهداف نظيفة.ومع انطلاق الشوط الاول كان الجوية الافضل وزاد ضغطه الهجومي بسبب تراجع نفط الجنوب والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي كادت واحدة منها ان تهز شباك الجوية في الدقيقة 25 ، لكن الفرص التي سنحت للجوية كانت اكثر خطورة على الرغم من خروج مهاجمه حمادي احمد مصابا واستبداله اضطراريا بعماد محسن، ورغم التفوق الجوي الا ان الشوط الاول انتهى سلبيا بالنتيجة.وامتدت السيطرة الجوية الى الشوط الثاني وكانت هذه المرة فعالة عندما افتتح له التسجيل عماد محسن في الدقيقة 61 ،واضاف علي يوسف الهدف الثاني عند الدقيقة 67،فيما عاد عماد محسن ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 82،وينتهي اللقاء جويا 3- صفر ، وبهذا الفوز انتنقل الجوية الى مركز الوصافة بـ 62 نقطة وازاحته للشرطة مؤقتا الى المركز بـ 59 نقطة.

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