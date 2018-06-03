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{الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة كركوك
2018/06/03 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} لمشاهدة نتائج السادس الابتدائي لمحافظة كركوك الدور الاول 2018 ، اضغط على الرابط التالي:الدراسة العربيةhttps://drive.google.com/file/d/1FR8ro ...

OLHQpcyD1xHhkFlT7raf/viewالدراسة الكرديةhttps://drive.google.com/file/d/1tpOY3 ...

sUCWkn/view?usp=drive_web

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