“واع” تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي في كربلاء المقدسة

2018/06/03 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلنت مديرية تربية كربلاء قبل قليل نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018/2017 للدور الاول بنسبة نجاح بلغت 69.9 بالمئة.النتائج على الرابط ادناه: http://https://drive.google.com/drive/folders/1No-0d9UCf4bNDdhibzo-vr4rldcRtRwT?usp=sharing

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