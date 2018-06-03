2018/06/03 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفضيلة يدعو المجتمع الدولي الى التدخل ومنع تجاوز تركيا على حصص العراق المائية

بغداد/..



دعا حزب الفضيلة الإسلامي، مساء السبت، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة الى التدخل ومنع تجاوز تركيا على حصص العراق المائية.

وقال الأمين العام للحزب عبد الحسين الموسوي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، اننا "نتابع وبقلق بالغ اجراءات الحكومة التركية باقامة السدود على مجرى نهر دجلة"، مبينا ان "هذا الخيار تجاوزاً على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية بين الدول المتشاطئة".

وأضاف الموسوي انه "على الحكومة العراقية القيام بواجبها وتحريك مساعيها الدبلوماسية لتلافي هذا الخطر الكبير الذي ينعكس على اقتصاد وبيئة العراق ويسبب مشاكل وازمات بين البلدين لايعرف مداها".

ودعا "المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة ومنظمة العمل الاسلامي للتدخل ومنع الجارة تركيا من التجاوز على حصص العراق المائية".

وتابع اننا "ندعو دول الجوار والدول التي تحكم علاقتها بالعراق إتفاقيات استراتيجية الى اعلان موقفها من هذه الاجراءات وان تساند العراق في رفع الحيف الذي وقع عليه".



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