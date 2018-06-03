الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


معنى أن تكون
2018/06/03 | 01:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حدد العلماء مؤخرا 3 جينات ربما تلعب دورا محوريا في معلم مهم من تطور الإنسان، وهو الزيادة اللافتة في حجم الدماغ، التي سهلت التقدم المعرفي، والذي ساعد على تحديد ما معنى أن تكون إنسانا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معنى أن تكون "إنسان"... الكشف عن الجينات المسؤولة عن تطور الدماغ البشري) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معنى أن تكون "إنسان"... الكشف عن الجينات المسؤولة عن تطور الدماغ البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ "حدث الأسبوع".. المخاوف التجارية تعود لإرهاب الأسواق العالمية
⋙ اعتراف إسرائيلي بفشل منظومة "القبة الحديدية"
⋙ العجب والعجاب في جلسة البرلمان يوم السبت الغياب 91٪ من مجموع أعضاء البرلمان
⋙ بـالـصـور .. تــفـاصـيـل جـديـدة عـن تـفـجـيـر تـكـريـت
⋙ المارد…إنطلق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا