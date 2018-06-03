2018/06/03 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد العلماء مؤخرا 3 جينات ربما تلعب دورا محوريا في معلم مهم من تطور الإنسان، وهو الزيادة اللافتة في حجم الدماغ، التي سهلت التقدم المعرفي، والذي ساعد على تحديد ما معنى أن تكون إنسانا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معنى أن تكون "إنسان"... الكشف عن الجينات المسؤولة عن تطور الدماغ البشري) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معنى أن تكون "إنسان"... الكشف عن الجينات المسؤولة عن تطور الدماغ البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).