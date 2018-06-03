اصابة شخصين بنزاع عشائري في الشطرة والشرطة تلقي القبض على اثنين من طرفي النزاع

2018/06/03 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز}أندلع نزاع عشائري مسلح مساء اليوم السبت بين افراد من عشيرتي الـ عمار والخنافرة في منطقة حي الزهور بقضاء الشطرة (40 كم شمال مدينة الناصرية محافظة ذي قار) تسبب بإصابة شخصين أحدهم عنصر امني ..الاجهزة الامنية فرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج , و شرعت بعملية دهم وتفتيش لملاحقة المتورطين بالنزاع تمكنت خلالها من القاء القبض على متهمين أثنين , ولازالت العملية الامنية مستمرة.

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