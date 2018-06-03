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فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
2018/06/03 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلغاء نتائج التصويت في 1021 محطة انتخابية داخل العراق وخارجه في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في 12 من مايو.

وقال الدكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، إن المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق، للمزيد من التفاصيل عن آخر تطورات الأوضاع بشأن الانمتخابات التشريعية العراقية، يسردها «غازي» مع الإعلامي علاء الشيخ، عبر برنامج حديث الرافدين، على شاشة «الغد».

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