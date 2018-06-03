أن يكرهك الآخرون …هذا هو الثمن الذي يدفعه ريال مدريد كونه الأكثر تتويجا إسبانيا و أوروبيا!

2018/06/03 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_حسم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الجدل الدائر حول فريقه دائما المتهم بالإستفادة من التحكيم والحظ حيث قال ” أن يكرهك الآخرون …هذا هو الثمن الذي تدفعه كونك الأكثر تتويجا إسبانيا و أوروبيا”

زين الدين زيدان المدير الفني الراحل لريال مدريد ترك إرثا رهيبا لايمكن أن ينساه عشاق كرة القدم عموما وريال مدريد خاصة وسوف نستعرض في هذا التقرير ماصنعه زيدان مع ريال مدريد”

1_ ترك غرفة خلع ملابس قوية جدا ..يسودها الحب والتقدير والإحترام للكيان .

2_ترك تسعة ألقاب منهم 3 دوري أبطال أوروبا في موسمين ونصف

3_ ترك دكة بدلاء الأقوى في العالم دون أدنى شك .

4_صنع بأسماء مثل كيلور نافاس وكاسيميرو وأسينسيو وفاسكيز المجد ..حولهم من مجهولين لأبرز نجوم اللعبة .

5_جعل الفريق أكثر فريق مرن تكتيكيا في العالم بطرق لعب مختلفة ب4_4_2، 4_2_4 ،4_3_3 ومشتاقتها.

6_حول رونالدو لآلة من الجوائز تمشي على الأرض …ملك دوري أبطال أوروبا التاريخي..أكثر لاعبي جيله حصدا للألقاب القارية …ساعده في إكتساح الكرة الذهبية.

7_زيدان زاد من هيبة ريال مدريد الأوروبية…سيتحول أول إقصاء لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عيد قومي تحتفل به القارة كل عام .

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