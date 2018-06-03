الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


النرويج تغلب آيسلندا ودياً
2018/06/03 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وسجل لأصحاب الأرض ألفريد فينبوغاسون من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وغيلفي سيغوردسون 70، فيما سجل للفائز بيورن مارس جونسون 18، جوشوا كينغ 80، الكسندر سورلوت 85.

وتلعب آيسلندا في المجموعة الرابعة إلى جانب الأرجنتين ونيجيريا وكرواتيا ضمن مونديال روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النرويج تغلب آيسلندا ودياً) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النرويج تغلب آيسلندا ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).


كامل التفاصيل في: beIN SPORTS ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ "حدث الأسبوع".. المخاوف التجارية تعود لإرهاب الأسواق العالمية
⋙ اعتراف إسرائيلي بفشل منظومة "القبة الحديدية"
⋙ العجب والعجاب في جلسة البرلمان يوم السبت الغياب 91٪ من مجموع أعضاء البرلمان
⋙ بـالـصـور .. تــفـاصـيـل جـديـدة عـن تـفـجـيـر تـكـريـت
⋙ المارد…إنطلق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا