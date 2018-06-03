النرويج تغلب آيسلندا ودياً

2018/06/03 | 02:11

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وسجل لأصحاب الأرض ألفريد فينبوغاسون من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وغيلفي سيغوردسون 70، فيما سجل للفائز بيورن مارس جونسون 18، جوشوا كينغ 80، الكسندر سورلوت 85.

وتلعب آيسلندا في المجموعة الرابعة إلى جانب الأرجنتين ونيجيريا وكرواتيا ضمن مونديال روسيا.

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