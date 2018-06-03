بوكيتينو يؤكد سعادته في توتنهام ويلتزم بعقده

2018/06/03 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر "سعيد وفخور بتواجدي مع توتنهام وملتزم بعقدي مع الفريق بنسبة %100" تلك الكلمات أطلقها ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام تعليقا على التقارير التي ألمحت لقرب تواجده على مقعد القيادة الفنية لريال مدريد.

بوكيتينو تحدث في مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن طرح كتابه الجديد "عالم جديد شجاع" وسُئل عما إذا كان سيتخذ خطوة شجاعة كعنوان كتابه ويبقى في توتنهام ورفض فرصة أن يصبح خليفة زين الدين زيدان في برنابيو.

وقال الأرجنتيني "أنا سعيد للغاية لتواجدي في توتنهام.



أنا ملتزم بعقدي مع الفريق، دعونا نستمتع بهذه اللحظة الآن وفي المستقبل ننتظر ماذا سيحدث".



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وأردف "هذا ما وصفته الآن وهو ربما جزء من الرؤية التي أمتلكها حاليا.



الأمر لا يعتمد على بوكيتينو فقط، لكني مرتبط بعقد مع الفريق لمدة 5 سنوات قادمة.



الجميع سيستخلص استنتاجاته الخاصة بناء على ما قولته".

وتابع "الآن أنا مستعد للذهاب من أجل تناول الغداء، لا لتولي ريال مدريد.



أنا متحمس للعودة إلى لندن وإعطاء اللاعبين أفضل ما لدي حتى أتمكن من الحصول على الأفضل من جانبهم".

واختتم بوكيتينو تصريحاته "لا أحد يقول لا لريال مدريد؟ من جانبك هذا مستحيل.



بالفعل انت تعتقد ذلك، لكنك لست أنا".

توتنهام أنهى الموسم بالمركز الثالث بعد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وسيشارك بدوري الأبطال الموسم القادم ويسعى الأرجنتيني للتتويج ببطولة مع الفريق.





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