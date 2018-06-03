مظهر محمد صالح - نادي الكون

2018/06/03 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح نادي الكونالكاتب:د.مظهر محمد صالح29/10/2013 12:00 صباحا في مساءِ خريفي خلت فيه ارصفة العاصمة الاميركية واشنطن من المارة ،ممن يأخذون الحياة مأخذ الجد و يأسفون على وقتهم الضائع ولم يترك الغروب على تلك الارصفة من يداعبها سوى القليل من الاوراق المتساقطة من تلك الاشجار الشاهقة ،وهي تطلق عبق الطبيعة، وشخص واحد قادم من شرق المتوسط أخذ مساره بهدوء سيراً على قدميه ولم يهتم الى ال......

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