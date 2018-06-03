2018/06/03 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيوني ودگة گلبي ماكو داعي للقلق لأن عدنا سلاح ردع مهم جداً يخلي الكل يعرفون شنو همّ وعليمن جايين، شنو نسيتو المارد إللي بالقمقم ! هاي شنو هلگد مو حوش أنتو تنسون مقدراتكم الإستراتيجية المهمة ! هو موجود للفزعة، بس المشكلة يحتاج إلى إحماء طويل جداً لأن عملية الخروج من راس القمقم تحتاج إلى ليونة … المارد…إنطلق

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