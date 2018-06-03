بـالـصـور .. تــفـاصـيـل جـديـدة عـن تـفـجـيـر تـكـريـت

2018/06/03 | 02:15

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صلاح الدين –عراق برس-3حزيران / يونيو : اصدر مركز الاعلام الامني،مساء السبت، توضيحا بشأن التفجير الذي وقع في تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وذكر المركز في بيان تلقت / عراق برس/ نسخة منه ، إن ” مديرية شرطة صلاح الدين ووفق معلومات دقيقة تمكنت من ضبط عجلة مفخخة مركونة نوع بنكو خلف التجنيد القديم وسط مدينة تكريت وتعمل على تفجيرها تحت السيطرة دون خسائر بشرية أو مادية”.

كما نقل مراسلنا من موقع الحدث ،ان “انفجار سيارة وسط مدينة تكريت اسفر عن جرح ثلاثة اشخاص وطفلة فيما توجهت سيارات الاسعاف على الفور الى مكان الحادث ،ونقلت المصابين الى طوارئ مستشفى صلاح الدين ومستشفى طوارئ تكريت ، حيث اكدت مصادر طبية ان المصابين بحالة جيدة “.

وكان مصدر امني قد افاد بوقوع انفجار في تكريت مركز محافظة صلاح الدين ، واوضح المصدر ان “الانفجار نجم عن ( جلكان ) مفخخ وادى الى اصابة شخصين”، فيما اشار الى ” تفجير اخر مسيطر عليه لسيارة مفخخة نوع كيا حمل تم في المدينة قرب دائرة التجنيد القديم واوقع 3 جرحى”.انتهى (1)

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