الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


اعتراف إسرائيلي بفشل منظومة
2018/06/03 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في تعليقه على توالي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسماع دوي صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع،اعترف رئيس بلدية أشكلون بفشل "القبة الحديدية" في التصدي للهجمات الفلسطينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف إسرائيلي بفشل منظومة "القبة الحديدية") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف إسرائيلي بفشل منظومة "القبة الحديدية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ "حدث الأسبوع".. المخاوف التجارية تعود لإرهاب الأسواق العالمية
⋙ العجب والعجاب في جلسة البرلمان يوم السبت الغياب 91٪ من مجموع أعضاء البرلمان
⋙ بـالـصـور .. تــفـاصـيـل جـديـدة عـن تـفـجـيـر تـكـريـت
⋙ المارد…إنطلق
⋙ #مظهر محمد صالح - نادي الكون
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا