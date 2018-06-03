اعتراف إسرائيلي بفشل منظومة

2018/06/03 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تعليقه على توالي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسماع دوي صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع،اعترف رئيس بلدية أشكلون بفشل "القبة الحديدية" في التصدي للهجمات الفلسطينية.

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