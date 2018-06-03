السودان يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي لتأمين الحدود بأنجمينا

2018/06/03 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، بأن السودان شارك بوفد رفيع، في الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، ورؤساء هيئة الأركان ومديري الأجهزة الأمنية، حول تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر، والذي عقد من 29 وحتى 31 مايو/أيار 2018 بالعاصمة التشادية أنجمينا.

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