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رويس : لعبنا بشكل جيد جدا
2018/06/03 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – علق ماركو رويس نجم دورتموند ومنتخب المانشافت على خسارة منتخب المانيا أمام النمسا وديا وقال “لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول ، ولكن في الشوط الثاني تراجعنا   ، وبعد هذه المباراة تبين لنا انه لا يزال لدينا الكثير مما يجب القيام به “.

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