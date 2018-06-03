رويس : لعبنا بشكل جيد جدا

2018/06/03 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – علق ماركو رويس نجم دورتموند ومنتخب المانشافت على خسارة منتخب المانيا أمام النمسا وديا وقال “لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول ، ولكن في الشوط الثاني تراجعنا ، وبعد هذه المباراة تبين لنا انه لا يزال لدينا الكثير مما يجب القيام به “.

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