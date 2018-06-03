الهلال السعودي يحدد أول يوليو لعودة إدواردو من إصابة الصليبي

2018/06/03 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي الهلال السعودي عن موعد عودة البرازيلي كارلوس إدورادو لاعب الفريق، بعد تعافيه من إصابة الرابطا الصليبي.

وكان إدواردو غاب عن الهلال منذ 18 نوفمبر الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا أمام أوراوا الياباني.

وأشار الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الهلال السعودي إلى أن اكتمال شفاء إدواردو سيكون مطلع الشهر المقبل، وسيعود للمشاركة في مران الفريق مرة أخرى.



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وعاد إدواردو من البرازيل وانضم إلى معسكر فريقه المقام حاليًا في مدينة العين الإماراتية، ليكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة.

ويعطي إدواردو قوة كبيرة في بداية الموسم المقبل، حيث يشكل خطورة هجومية للزعيم السعودي حيث سجل 8 أهداف للهلال في 8 مشاركات بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.





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