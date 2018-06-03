العالم من منظور ترامب وشي

2018/06/03 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتكز استراتيجية ترامب، “أميركا أولاً”، و”الحلم الصيني” الذي يراود شي جين بينغ على افتراض مشترك مفاده أن القوتين الأكبران في العالم تتمتعان

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