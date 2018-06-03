الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


العالم من منظور ترامب وشي
2018/06/03 | 03:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترتكز استراتيجية ترامب، “أميركا أولاً”، و”الحلم الصيني” الذي يراود شي جين بينغ على افتراض مشترك مفاده أن القوتين الأكبران في العالم تتمتعان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم من منظور ترامب وشي) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم من منظور ترامب وشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ريهانا تنفصل عن حبيبها الملياردير السعودي لهذا السبب
⋙ جريدة "المزمار"
⋙ امنحوا الفلسطينيين الأمل وربما يشق السلام طريقه
⋙ العقوبات على تركيا: التوفيق بين وجهات النظر المتباينة في واشنطن
⋙ ما أسباب إلغاء قمة كيم وترامب؟
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا