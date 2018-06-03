«صدمة» دجلة تثير فزع العراقيين وأزمة الجفاف إلى البرلمان اليوم

2018/06/03 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة طارئة لمناقشة أزمة تراجع منسوب مياه نهر دجلة إلى مستويات خطيرة، بعدما شرعت تركيا بملء سد «أليسو»

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