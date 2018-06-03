عملية عسكرية نوعية علي مواقع الغزاة والمرتزقة في منطقة الجاح بالحديدة

2018/06/03 | 03:40

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وأكد المصدر العسكري للمسيرة نت أن أعدادا كبيرة من المرتزقة والغزاة قتلوا وأصيبوا خلال العملية النوعية في منطقة الجاح الساحلية جنوب الحديدة.وأضاف المصدر العسكري أنه تم إحراق 3 أطقم ومدرعة واغتنام 6 أطقم عسكرية أخري خلال العملية العسكرية النوعية.هذا وأوضح المصدر أنه سبق العملية النوعية في منطقة الجاح الساحلية جنوب الحديدة تمشيط مكثف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.جدير بالذكر أن الجيش واللجان نفذوا مساء الجمعة عملية عسكرية استهدفت كتيبة تابعة لما يسمي اللواء الخامس عمالقة بعد عملية استخباراتية ومعلوماتية دقيقة، وأسفرت عن القضاء علي عدد كبير من القوة البشرية للكتيبة واغتنام عتاد عسكري وأسر 10 من أفرادها.انتهي ** 2342

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