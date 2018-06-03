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ما أسباب إلغاء قمة كيم وترامب؟
2018/06/03 | 03:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عندما اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامبقراره المفاجئ بإلغاء القمة التي كان من المقرر أن تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونفي 12 يونيو/حزيران بسنغافورة؛ أرجع

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