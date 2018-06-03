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العقوبات على تركيا: التوفيق بين وجهات النظر المتباينة في واشنطن
2018/06/03 | 03:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في 4 حزيران/يونيو، سيزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو واشنطن للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتأتي هذه الزيارة في وقتٍ

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