العقوبات على تركيا: التوفيق بين وجهات النظر المتباينة في واشنطن

2018/06/03 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 4 حزيران/يونيو، سيزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو واشنطن للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وتأتي هذه الزيارة في وقتٍ

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