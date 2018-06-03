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امنحوا الفلسطينيين الأمل وربما يشق السلام طريقه
2018/06/03 | 03:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إذا تواجد قَط صراع محصلته صفر فهو الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

فلطالما نظر كل من الجانبين إلى الجانب الآخر بشغف وعاطفة وانعدام الثقة.

وربما

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