امنحوا الفلسطينيين الأمل وربما يشق السلام طريقه

2018/06/03 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا تواجد قَط صراع محصلته صفر فهو الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.فلطالما نظر كل من الجانبين إلى الجانب الآخر بشغف وعاطفة وانعدام الثقة.وربما

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