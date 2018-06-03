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ريهانا تنفصل عن حبيبها الملياردير السعودي لهذا السبب
2018/06/03 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت مصادر مقربة من المطربة الأمريكية، ريهانا، بأنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام.

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