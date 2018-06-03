لماذا نوير في كأس العالم وليس شتيحن! لنتعرف سوياً عن الأسباب المحتملة لهذا القرار.

2018/06/03 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة_

الـإستعانة بنوير أساسياً في كأس العالم كان قراراً متوقعاً جداً رغم تألق شتيجن.



والأسباب بالنسبة لي واضحة جداً, حجم الثقة والطمأنينة التي يبثها نوير للخط الخلفي كبيرة جداً جداً أكثر مما قد يبثها شتيجن بكثير.

الإنسجام كذلك مع الخط الخلفي أمر مهم جداً, ودفاع المانشفت يتكون وبنسبة 95% من فريق بايرن, لذلك يملك نوير تواصل ممتاز جداً مع الخط الخلفي للمنتخب أفضل من شتيجن, هوا شيء كتواصل بوفون مع بارزالي, بونوتشي وكيليني في النادي والمنتخب الإيطالي.

نوير قائد كذلك, ولعل تغريدة الحساب الألماني توضح ذلك عندما عنونت قائلة :”مرحباً بعودة القائد”, وضحت أهمية تلك النقطة بعد إعتزال بالاك وفيليب لام وجيل القادة العظيم والمميز, لذلك المنتخب يحتاج إلي شخصية أقوي من شخصية شتيجن -الخجولة بعض الشيء- في كأس العالم.

كذلك مستوي نوير الخرافي في كأس العالم الأخير ضد الجزائر وفرنسا, عندما كانت ألمانيا تقدم مستوي عادياً ظهر نوير وكان حاسماً جداً في لقطات كثيرة أسفرت عن الظفر باللقب في النهاية.

شتيجن حارس مميز جداً وأظن أن كأس العالم القادم سيكون من نصيبه, أتمني أن لا يتعجل في الغضب وأن يظهر قلة إحترافية تجاه ذلك القرار تهدد مستقبله رفقة المنتخب.

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