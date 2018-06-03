أخبار الانتقالات – ليفاندوفسكي على رادار يوفنتوس

2018/06/03 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ المتألق، في حالة رحيل جونزالو هيجواين في الصيف الحالي، حسبما أكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت.

وكان النجم البولندي، قد قدم طلبًا للرحيل عن فريق، في ظل وجود اهتمامات من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

قد أشارت التقارير إلى أن هيجواين، قد أصبح على لائحة الراحلين من يوفنتوٍس، وذلك بعد عامين فقط من دفع 90 مليون يورو لنابولي كقيمة الشرط الجزائي.

وقد نفت إدارة يوفنتوس، تلك التقارير، وقد أكدوا، أنهم سيرون ما سيحدث عقب كأس العالم.

وكان ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر، قد كان ضمن اهتمامات يوفنتوس، إلا أنه الآن أصبح ليفا محل الاهتمامات.

ليفاندوفسكي، سيقود منتخبه في كأس العالم، ولديه خبرة رائعة، لكنه ربما يكون محبطًا من الأربع سنوات التي خاضها مع الفريق البافاري.

وقد يكون يوفنتوس المكان المثالي للبحث عن تجربة جديدة للبولندي، حيث تسيطر السيدة العجوز على الكرة الإيطالية فحقق الفريق الدوري لسبع مرات على التوالي.

وقد سجل ليفاندوفسكي، 41 هدفًا في 48 مباراة، ومن المتوقع أن يتألق مع بولندا في كأس العالم.

وهناك علاقات جيدة بين يوفنتوس وبايرن ميونيخ، حيث قد تم تبديل لاعبين مثل دوجلاس كوستا وكينجسلي كومان.

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