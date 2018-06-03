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#رائد الحواري - دولة القبيلة والعشيرة
2018/06/03 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رائد_الحواري دولة القبيلة والعشيرةمن المؤسف أن نصل إلى ما وصل إليه من تقهقر وإغراق في مستنقع العشيرة/القبيلة، خاصة في دولة كانت رائدة في تأسيس الدولة المدينة، الدولة لكل مواطنيها، فكلنا يعلم أن الفينيقيين من أوائل المجتمعات الإنسانية التي تعاملت بروح الدولة المدينة مع المواطنين، وهذا كان أحد أسباب انتشار نفوذها في البحر السوري، والتي استطاعت أن تؤسس مدن في كافة سواحل البحر الفينيقي، من اسبانيا مرورا بليبي......

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