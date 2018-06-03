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المقاومة اليمنية المشتركة تأسر 21 عنصرا من
2018/06/03 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، بأن لقوات المسلحة الإماراتية نجحت بمشاركة وإسناد المقاومة اليمنية المشتركة في أسر 21 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثي، كما حطمت دفاعاتها وتحصيناتها في الساحل الغربي اليمني.

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