2018/06/03 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، بأن لقوات المسلحة الإماراتية نجحت بمشاركة وإسناد المقاومة اليمنية المشتركة في أسر 21 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثي، كما حطمت دفاعاتها وتحصيناتها في الساحل الغربي اليمني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاومة اليمنية المشتركة تأسر 21 عنصرا من "أنصار الله") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاومة اليمنية المشتركة تأسر 21 عنصرا من "أنصار الله") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).