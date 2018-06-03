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🔴 باكا : مصر قادرة على الظهور بمستوى متميز في المونديال
2018/06/03 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – علّق مهاجم المنتخب الكولومبي، كارلوس باكا على مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره المصري قائلاً :”لقد كانت مواجهة كبيرة أمام منتخب قوي وقدمنا أداءً جيداً، خاصةً وأن مصر افتقدت لاعبين كبار مثل محمد النني ومحمد صلاح ولكن معهم مديراً فنياً كبيراً -هيكتور كوبر-“، مُضيفاً :”مصر قادرة على تقديم مستوى متميز في المونديال القادم”.

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