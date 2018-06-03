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ردود فعل شعبية متباينة حول قرار الرئيس اللبناني بتجنيس المئات
2018/06/03 | 05:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تباينت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين حول القرار الذي أصدره الرئيس ميشال عون، أمس السبت 2 يونيو/حزيران، بمنح الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص أغلبهم من السوريين.

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