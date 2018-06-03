ما حقيقة تعهد الصدر بمنح وزارة المالية للكرد؟ .. المتحدث باسمه يجب عن السؤال

2018/06/03 | 05:35

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النجف-عراق برس-3حزيران / يونيو: كشف جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن تفاصيل لقاء الصدر مع القوى الكردية، الذي جرى قبل أيام في العاصمة بغداد، وحقيقة تعهد الصدر بمنح الكرد وزارة المالية ومناصب سيادية في الحكومة الجديدة.

و قال الموسوي، في تصريح تابعته / عراق برس/ ، إن “الأنباء التي تحدثت عن وعد الصدر للقوى الكردية بإعطائهم منصب وزارة المالية في الحكومة الجديدة، عارية عن الصحة” ً ، مؤكدا أن “الصدر لم يناقش أي جهة سياسية بشأن المناصب في الحكومة الجديدة، لا القوى الكردية ولا غيرها”.

وأضاف أن “الصدر شدد خلال لقاءه القوى الكردية على ضرورة حل جميع الخلافات بين بغداد وأربيل وفق القانون والدستور العراقي، كما ناقش معهم مجمل الوضع السياسي في البلاد، وكذلك العملية الانتخابية”.

وكان مصدر كردي مطلع اكد في 27 آيار 2018 ،عن حصول الوفدين الكرديين التفاوضيين اللذين زارا بغداد مؤخرا على وعود بتولي شخصية كردية لوزارة سيادية في الحكومة المقبلة.

وكان وفدا الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني، التقيا الصدر والعبادي يومي 22 و23 من شهر آيار 2018 ضمن زيارتهما الى بغداد للتفاوض بشأن الحكومة المقبلة، بعد أن دعا رئيس الحكومة في الإقليم، نيجرفان بارزاني، إلى الشروع بالمفاوضات من أجل مستقبل كردستان، والعراق.انتهى (1)

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