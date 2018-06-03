وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين

2018/06/03 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فجر اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، الشاب الفلسطيني محمد نعيم حمادة 30 عاما متأثرا بإصابته يوم الرابع عشر من شهر أيار/مايو المنصرم، خلال المواجهات، التي دارت بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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