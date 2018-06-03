الكنيسة المصرية تنتصر للتيار الإصلاحي

2018/06/03 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – أقدم البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، على أوسع حركة تغييرات داخل المجمع المقدس، ما اعتبره مؤيدون له

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