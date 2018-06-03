وزراء مالية مجموعة السبع يحملون ترمب مسؤولية اندلاع حرب تجارية

2018/06/03 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماع لهم في منتجع ويسلر الكندي، إن الرئيس الاميركي دونالد ترمب مازال لديه الوقت لتجنب حرب

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