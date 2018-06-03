الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


وزراء مالية مجموعة السبع يحملون ترمب مسؤولية اندلاع حرب تجارية
2018/06/03 | 06:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماع لهم في منتجع ويسلر الكندي، إن الرئيس الاميركي دونالد ترمب مازال لديه الوقت لتجنب حرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزراء مالية مجموعة السبع يحملون ترمب مسؤولية اندلاع حرب تجارية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزراء مالية مجموعة السبع يحملون ترمب مسؤولية اندلاع حرب تجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الجيش الروسي يوزع 5 أطنان من المواد الغذائية في ضواحي دمشق
⋙ رئيس {بكتل} العالمية: لدينا اهتمام كبير بالمشاركة في بناء المفاعلات النووية السعودية
⋙ فنزويلا تفرج عن مجموعة ثانية من السجناء السياسيين
⋙ ترمب يدعو لاتفاقية تجارة ثنائية مع كندا والمكسيك عوضاً عن «نافتا»
⋙ #قصي الصافي - العملية السياسية في غرفة الانعاش
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا