48 مليون يورو سعر التخلي عن بوكيتينو

2018/06/03 | 06:11

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هاي كورة – كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية أن إدارة نادي توتنهام الإنجليزي حددت سعر النهائي للتخلي عن مدرب السبيرز الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لصالح ريال مدريد، حيث أشارت الصحيفة أن النادي اللندني طلب مبلغ 48.6 مليون يورو من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، في حال حاول الأخير التعاقد مع بوكيتينو هذا الصيف، وكان بوكتينو جدد عقده مع نادي توتنهام مؤخرا لخمس سنوات قادمة، دون وجود شرط جزائي.

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