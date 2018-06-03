قصي الصافي - العملية السياسية في غرفة الانعاش

2018/06/03 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قصي_الصافي قبل وبعد الانتخابات لم تهدأ موجة الأدعاءات بوجود مخالفات قانونية وعمليات تزوير، الكثير من تلك المزاعم كان موثقاً والكثير منها أيضاً قد تمت فبركته، وقد شاركت في ترويج المزاعم الموثقة و المفبركة القنوات الفضائية والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.تعثر العملية السياسية في العراق بما فيها الانتخابات يعود الى هشاشة مؤسسات الدولة وضعف المجتمع المدني، فالمفوضية والقضاء والبرلمان والاعلام مؤسسا......

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