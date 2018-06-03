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فنزويلا تفرج عن مجموعة ثانية من السجناء السياسيين
2018/06/03 | 06:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفرجت السلطات الفنزويلية، أمس السبت 2 يونيو/حزيران، عن مجموعة ثانية من السجناء السياسيين المؤلفة من عشرات الأشخاص، حسب رويترز.

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