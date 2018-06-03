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رئيس {بكتل} العالمية: لدينا اهتمام كبير بالمشاركة في بناء المفاعلات النووية السعودية
2018/06/03 | 06:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علاقة فريدة من نوعها ربطت بين السعودية وشركة بكتل، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والبناء والمشاريع العالمية في الولايات المتحدة.

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