الجيش الروسي يوزع 5 أطنان من المواد الغذائية في ضواحي دمشق

2018/06/03 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد ممثل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أندريه أداميس، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، بقيام العسكريون الروس بتوزيع أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية في ضاحية دمشق - يلدا.

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