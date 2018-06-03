ماركا عن بوكيتينو : مهمة شبه مستحيلة

2018/06/03 | 07:10

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هاي كورة – غلاف ماركا | ليفي يتمسك ببوكيتينو – مالك توتنهام لا يُريد التفاوض ويعتبر بأن المدرب الأرجنتيني هو أساس مشروع توتنهام، الصحيفة الاسبانية ، قالت دانييل ليفي يريد بوكيتينو لقيادة عصر توتنهام الجديد لكن ريال مدريد يتمسّك بذكرى لوكا مودريتش وغاريث بيل.

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