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ماركا عن بوكيتينو : مهمة شبه مستحيلة
2018/06/03 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – غلاف ماركا | ليفي يتمسك ببوكيتينو – مالك توتنهام لا يُريد التفاوض ويعتبر بأن المدرب الأرجنتيني هو أساس مشروع توتنهام، الصحيفة الاسبانية ، قالت دانييل ليفي يريد بوكيتينو لقيادة عصر توتنهام الجديد لكن ريال مدريد يتمسّك بذكرى لوكا مودريتش وغاريث بيل.

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