2018/06/03 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حل وسط" لمشاركة نيمار مع منتخبه أكد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، العائد من إصابة أبعدته لأكثر من ثلاثة أشهر، سيشارك في المباراة الودية المقررة الأحد ضد كرواتيا في ليفربول، لكنه سيدخل كبديل في الشوط الثاني من اللقاء التحضيري لمونديال روسيا.ولم يلعب نيمار (26 عاما) منذ تعرضه إلى إصابة في مباراة سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 فبراير اضطرته إلى الخضوع إلى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل حوالي أسبوعين في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.وقال تيتي عشية اللقاء ضد كرواتيا على ملعب "إنفيلد" الخاص بنادي ليفربول "بخصوص نيمار؟ سيبدأ عن مقاعد البدلاء لأنه ما زال يتعافى، وسيدخل في الشوط الثاني لأننا نتحضر كفريق".وتابع "لا أعلم حتى الآن من سيخرج (في الشوط الثاني) لصالحه.إنه نجم فريقنا لكن على الآخرين أن يلمعوا أيضا".

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