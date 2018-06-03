ماتيس: مساعدة بيونغ يانغ تتوقف على خطوة

2018/06/03 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، إن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.

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