خلال مؤتمر صحفي مشترك..وزير الكهرباء يوضح أسباب انخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية

2018/06/03 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – علي كاظم تكليف

اوضح وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي أسباب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات، عازياً السبب بالأرتفاع الكبير في الأستهلاك على الرغم من زيادة إنتاج الوزارة من الطاقة الكهربائية بواقع (١٣٠٠) ميكاواط عن العام الماضي، كما تأثرت أيضاً المناطق التي شملت بعقود الخدمة والجباية بالقطع.

وبين خلال مؤتمراً صحفياً مشتركاً لوزراء الكهرباء والموارد المائية والإعمار والاسكان وبمشاركة امينة بغداد الذي عقد بتوجيه من رئيس الوزراء وبرعاية السيد الامين العام لمجلس الوزراء،،ان الوزارة لاحظت تزايد إستهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين جراء إصدار مجلس الوزراء قراراً يقضي بتخفيض أسعار تعرفة أجور الكهرباء.

مؤكداً، ان الأزمة ستنتهي بدخول وحدات توليدية جديدة خلال هذا الشهر، وبشكل تدريجي، والتي تأخر برنامج صيانتها بسبب عدم إطلاق المبالغ المخصصة لذلك، فضلا عن، عدم تجهيز وزارة النفط لوقود الكازاويل الذي في حال تجهيزه سيشغل وحدات توليدية متوقفة حالياً.

وتابع الفهداوي بالقول : ان ارتفاع درجات الحرارة السريع، أدى الى زيادة الطلب، وبالتالي زيادة الاستهلاك، مايتطلب من المواطنين ترشيد الاستهلاك قدر المستطاع.

مشدداً، ان الوزارة ستتخذ إجراءات عقابيه بحق منتسبيها الذين يتلاعبون بعملية توزيع الطاقة الكهربائية بين المناطق.

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